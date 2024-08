Su Potenza tornano le temperature sui 30°! Ecco le previsioni

La circolazione depressionaria, responsabile della recente ondata di maltempo, si sta spostando verso levante, lasciando così spazio a un graduale rinforzo della pressione da Ovest.

Da Giovedì le temperature torneranno ad aumentare.

Quindi che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Giovedì 21 Agosto, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 17°C.

Venerdì 22 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni.