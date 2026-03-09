ULTIME NEWS

Tito: fuochi accesi nei diversi rioni del paese. Il programma di uno degli appuntamenti più attesi

9 Marzo 2026

Il Comune di Tito, in collaborazione con la Pro Loco “Gli Antichi Portali”, vi invita a partecipare a uno degli appuntamenti più attesi e consolidati della tradizione cittadina.

Mercoledì 18 marzo 2026, a partire dalle ore 20, tutto pronto per una serata che ogni anno unisce tradizione, cultura e comunità, con i fuochi accesi nei diversi rioni del paese.

Intorno alle fiamme si ritrovano cittadini e visitatori tra musica tradizionale, vino, patate sotto la cenere e convivialità, mantenendo viva una delle usanze più sentite del nostro territorio.

Musica tradizionale in ogni rione accompagnerà la serata.

I fuochi saranno accesi in diversi punti del paese:

• Piazzale Parrocchia – Tito Scalo;

• San Vito – Piazzale Mercato;

• Via San Vito;

• Via Montevergine;

• Calvario – Area ex prefabbricati;

• Piazzale Ballarò;

• Contrada Radolena.

Servizio navetta gratuito”.

Di seguito la locandina con i dettagli.