Tito: fuochi accesi nei diversi rioni del paese. Il programma di uno degli appuntamenti più attesi

Il Comune di Tito, in collaborazione con la Pro Loco “Gli Antichi Portali”, vi invita a partecipare a uno degli appuntamenti più attesi e consolidati della tradizione cittadina.
Mercoledì 18 marzo 2026, a partire dalle ore 20, tutto pronto per una serata che ogni anno unisce tradizione, cultura e comunità, con i fuochi accesi nei diversi rioni del paese.
Intorno alle fiamme si ritrovano cittadini e visitatori tra musica tradizionale, vino, patate sotto la cenere e convivialità, mantenendo viva una delle usanze più sentite del nostro territorio.
Musica tradizionale in ogni rione accompagnerà la serata.
I fuochi saranno accesi in diversi punti del paese:
• Piazzale Parrocchia – Tito Scalo;
• San Vito – Piazzale Mercato;
• Via San Vito;
• Via Montevergine;
• Calvario – Area ex prefabbricati;
• Piazzale Ballarò;
• Contrada Radolena.
Servizio navetta gratuito”.
Di seguito la locandina con i dettagli.