A Potenza scoppia la “Primavera”! Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Le temperature si dovrebbero rialzare sensibilmente nei prossimi giorni su Potenza quasi a dare un primo Benvenuto alla Primavera, anche se sul calendario appare ancora un po’ lontana.

Ma quando farà capolino un po’ di sole su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 5 Febbraio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 9°C.

Sabato 6 Febbraio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 18°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

