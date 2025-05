Tolve apre le porte di questi scrigni di bellezza e di devozione. Ecco quando si potranno visitare

Domenica prossima 11 maggio in tutta Italia si svolgerà “Chiese Aperte”, manifestazione promossa da Archeoclub d’Italia e giunta alla sua trentunesima edizione.

Quest’anno, in Basilicata saranno aperte le chiese di Tolve, a cura della sede locale dell’Archeoclub.

In particolare, si potranno visitare la Basilica – Santuario Diocesano di San Rocco, la chiesa della S.S. Annunziata e la chiesa del Purgatorio.

Sarà l’occasione per riscoprire il patrimonio artistico che esse contengono, ma anche le storie legate alle opere d’arte e alla devozione.

La Basilica-Santuario di San Rocco risale, nel suo impianto originale, alla metà del X sec. e conserva lo splendido polittico su tavola di Stefano Sparano da Caiazzo, un capolavoro del Cinquecento.

Allo stesso periodo risale la statua lignea di San Rocco, che in questo periodo si può ammirare non solo con la devozione che usualmente la caratterizza, ma anche con curiosità per le operazioni di restauro a cui attualmente è sottoposta.

Anche la chiesa della S.S. Annunziata, annessa all’omonimo convento francescano, la cui fondazione viene indicata nella seconda metà del XVI sec., conserva importanti opere d’arte, come i dipinti di Pietro Antonio Ferro, realizzati a ridosso del 1620.

Dipinti interessanti anche per la loro storia travagliata, passante dalla rovina a seguito della trafugazione, alla rinascita dopo un paziente intervento di restauro, che ne ha portato la ricollocazione nella chiesa negli scorsi anni.

Recentissimo è invece il recupero, a seguito delle stesse vicissitudini, delle nove tele settecentesche raffiguranti Sante francescane e Sante martiri, che sono da pochi mesi tornate a decorare la balaustra della cantoria e che dimostrano un importante riconoscimento dell’importanza delle figure femminili nella storia della Chiesa.

Infine la chiesa del Purgatorio, della fine del IX sec., un piccolo scrigno di bellezza e di devozione, la cui storia è intrecciata a quella della Confraternita più antica del paese.

La manifestazione “Chiese Aperte” è caratterizzata quest’anno dalla concomitanza con il Giubileo Universale della Chiesa Cattolica 2025, ed è significativo che la Basilica-Santuario di San Rocco è uno dei Luoghi Giubilari individuati nel territorio dell’Arcidiocesi di Acerenza per ottenere l’indulgenza plenaria.

Imperdibile, inoltre, l’apertura straordinaria del Campanile della Basilica-Santuario di San Rocco, per godere della vista del borgo da una prospettiva inusuale.

Orari apertura delle chiese: 11.00 – 13.00 / 17.00 – 19.00

Programma completo “Chiese Aperte” 2025 su archeoclubitalia.org

Di seguito la locandina della manifestazione e mosaico fotografico.