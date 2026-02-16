Trionfo per il Carnevale di Satriano: la “Foresta che Cammina” riempie il paese di gioia

Una nota del Comune di Satriano di Lucania fa sapere:

“Il Carnevale di Satriano continua a riempire il nostro paese di colori, tradizione, festa e divertimento. Abbiamo vissuto due giornate straordinarie che hanno trasformato le nostre strade in uno spazio di incontro, condivisione e gioia collettiva, accogliendo tantissime persone arrivate per vivere insieme a noi questa grande festa.

Un evento così non nasce in un giorno ma è il risultato di mesi di preparazione e di un lavoro condiviso che coinvolge un’intera comunità. Per questo vogliamo ringraziare innanzitutto l’Associazione Al Parco, LiberaMente, la Compagnia Teatrale Petra, Lucane Avventure, BAR e tutte le altre associazioni coinvolte, i volontari, i musicisti, le guide, i figuranti, chi ha preparato carri, maschere e allestimenti, i dipendenti comunali, la Protezione Civile e tutti i satrianesi che hanno contribuito ad organizzare e ad animare la festa.

La forza del Carnevale satrianese sta proprio in questa capacità corale ma anche nella sua apertura verso chi viene da fuori e contribuisce attivamente alla sua crescita. Ringraziamo le giovani volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà, Teatro Selvatico, l’Apt Basilicata e la sua Direttrice Margherita Sarli, e ancora tutti gli artisti, i musicisti e le persone arrivate da ogni parte d’Italia e dall’estero per vivere insieme questo grande evento non solo da spettatori ma da protagonisti.

Come amministrazione comunale ci teniamo a rivolgere un ringraziamento particolare alla comunità scolastica satrianese, agli alunni e alle alunne, ai genitori e alle insegnanti che hanno realizzato con impegno e creatività le maschere personalizzate della sfilata.

Vedere i più piccoli aprire la Foresta che Cammina è stato uno dei momenti più emozionanti di questa edizione.

Nei loro volti, nella loro gioia e nella loro partecipazione attiva c’è il senso più profondo del nostro Carnevale: una tradizione viva che cresce con le nuove generazioni e continua a camminare grazie al loro entusiasmo, alla loro curiosità e alla loro energia.

E non è ancora finita: domani mattina vi aspettiamo per chiudere il Carnevale con una festa dedicata proprio ai più piccoli in Piazza Umberto I”.