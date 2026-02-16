Nuova viabilità a Potenza: “Emergenza per ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine”. La richiesta

Il consigliere comunale di Potenza Alfonso Nardella (Lega) ha protocollato una formale segnalazione indirizzata al Prefetto del Capoluogo in merito alle criticità emerse a seguito delle recenti modifiche alla viabilità nel centro urbano, con particolare riferimento a Corso Garibaldi e alle aree limitrofe:
“La richiesta nasce da una crescente preoccupazione espressa da numerosi cittadini riguardo ai congestionamenti strutturali che si registrano soprattutto nelle ore di punta.
Situazioni che, secondo quanto segnalato, rischiano di incidere negativamente sulla tempestività di intervento dei mezzi di soccorso — ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine — a causa dell’assenza di adeguate vie di fuga o percorsi alternativi realmente fluidi”.
“La sicurezza pubblica e l’efficienza dei soccorsi devono rappresentare il pilastro di qualsiasi piano di mobilità urbana”, dichiara il consigliere Nardella.
“Per questo ho ritenuto doveroso chiedere al Prefetto di valutare, per quanto di competenza, un approfondimento tecnico volto a verificare la piena compatibilità dell’attuale assetto viario con le esigenze di protezione civile e sicurezza stradale”.
Nella comunicazione si sollecita inoltre una verifica complessiva che possa eventualmente portare a correttivi o al ripristino di direttrici storicamente più funzionali al transito dei mezzi di emergenza.
A testimonianza del diffuso sentimento di preoccupazione che anima la comunità potentina — aggravato anche dai disagi segnalati dalle famiglie in relazione al trasporto scolastico — è stata avviata una raccolta firme tra residenti e cittadini, che sarà consegnata nei prossimi giorni alla Prefettura.
“L’obiettivo — conclude Nardella — non è polemico ma costruttivo: garantire ai cittadini di Potenza condizioni di sicurezza adeguate e un sistema di mobilità che non metta a rischio l’efficienza dei soccorsi”.