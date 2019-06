Tutti a Monticchio per una “passeggiata di salute” insieme a medici e specialisti! Ecco l’iniziativa

Una camminata di 30 minuti al giorno può ridurre il rischio di cardiopatie coronariche, migliorare la pressione sanguigna ed i livelli di zucchero nel sangue, elevare l’umore e ridurre il rischio di osteoporosi, cancro e diabete.

Per questo il Comune di Rionero e quello di Atella si fanno sostenitori di questa iniziativa:

“Unisciti al tuo Dottore e ad altre persone che cercano di migliorarsi, partecipa al prossimo evento Walk with a Doc.

Secondo l’American Heart Association, Camminare è l’attività che detiene il più basso tasso di abbandono rispetto a qualsiasi altra attività fisica.

Ma se pensi che non sia poi così efficace, ti invitiamo a ripensarci.

Camminare è una attività motoria a basso impatto; molto più gentile della corsa (running) con le tue articolazioni.

È sicura – con l’approvazione di un medico – anche per le persone con disturbi ortopedici, condizioni cardiache e sovrappeso anche oltre il 20%.

Inoltre, la ricerca ha dimostrato che si possono guadagnare 2 ore di vita per ogni ora di esercizio fisico regolare!

Scommettiamo che adesso, quella breve passeggiata intorno all’isolato di casa tua ti sembra un po’ più utile, giusto?

‘Walk with a Doc’ è un programma di camminata per tutti coloro che sono interessati ad adottare le giuste misure per uno stile di vita più sano.

E quale modo migliore per iniziare il tuo weekend che quello di far fare ai tuoi piedi dei passi avanti per aiutare il tuo cuore, migliorare la salute generale e vivere così più sano e a lungo!

In più, mentre cammini secondo il tuo ritmo, avrai l’opportunità di fare domande sulla salute e sul sano stile di vita ed avere una risposta dai medici qualificati che condurranno il tuo gruppo di camminnata.

Questo programma è stato avviato a Columbus, Ohio, USA nell’aprile del 2005 dal Dr. David Sabgir e ora si è esteso in tutto il Mondo.

Non c’è bisogno di attrezzi speciali e non ci sono regole speciali.

Metti un paio di scarpe comode e cammina con noi, porta i tuoi amici, il tuo partner, la famiglia o semplicemente unisciti al gruppo. La scelta è tua, noi ti aspettiamo!”.

L’iniziativa si svolgerà Domenica 16 Giugno, alle ore ore 10:00.

Presso il Lago Piccolo di Monticchio, davanti all’Abbazia S. Ippolito, ci sarà l’incontro con i partecipanti.

Di seguito la locandina dell’evento.