Tutto pronto per la presentazione della 33ª edizione dell’Almanacco Aviglianese. Ecco i dettagli

Si terrà Sabato 6 dicembre, alle ore 18.00, presso il Chiostro della Casa Comunale di Avigliano, la presentazione della 33ª edizione dell’Almanacco Aviglianese “Iuòrn, P, Iuòrn”, pubblicazione storica che ogni anno rinnova il legame profondo tra la comunità e la propria memoria collettiva.

L’edizione 2026 si sviluppa attorno al titolo dell’editoriale di copertina, “Per le vie del mio paese”, un tema che attraversa generazioni e testimonia la crescita, i mutamenti urbanistici e sociali della città di Emanuele Gianturco.

L’Almanacco propone un vero e proprio percorso itinerante nei quartieri di Avigliano, un cammino nella memoria che intreccia storie e ricordi, tradizioni popolari, proverbi antichi, vicende pubbliche e intime, liete e dolorose, restituendo un mosaico vivo e autentico della comunità aviglianese.

Alla presentazione interverranno:

Giuseppe Mecca, sindaco di Avigliano,

Vitina C, Gerardi, presidente del Circolo Culturale “Don Mimì Mecca”,

Franz Manfredi, architetto e studioso di storia civica,

Pasquale Pace, scrittore e poeta dialettale e Beatrice Nolè, sociologa.

A coordinare gli interventi sarà Angelo Lacerenza, storico e scrittore.

L’iniziativa rappresenterà un momento di significativa condivisione culturale e identitaria, un invito a riscoprire Avigliano attraverso lo sguardo e le parole di chi ne custodisce la storia e ne interpreta il presente.

Di seguito la locandina con i dettagli.