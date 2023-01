Un bel gesto di solidarietà a Potenza: “alla Casa don Tonino Bello” in arrivo i “doni dorati”. Ecco di cosa si tratta

Nel periodo dell’Epifania, si sa, giungono i doni presso la capanna di Betlemme, allo stesso modo stanno arrivando, sotto l’Albero del Donatore Avis a Terranova del Pollino i Doni Dorati.

Specifica Avis Terranova di Pollino in proposito:

“L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa dall’AVIS Comunale di Terranova di Pollino con il sostegno delle AVIS Provinciali di Potenza e di Matera e dell’AVIS Comunale di Senise e nasce dal desiderio di diffondere, seppure in modo simbolico, il concetto del dono e del volontariato in realtà apparentemente differenti dalle nostre.

Dopo il successo delle prime due edizioni, quest’anno, i Doni, verranno consegnati alla Fondazione Madre Teresa di Calcutta che gestisce la Casa di Don Tonino Bello a Potenza.

Quest’ultima nasce per la Città di Potenza il 9 dicembre 2015 con l’obiettivo di dare un luogo agli invisibili, a quanti non hanno alcun altro posto dove andare.

La Casa don Tonino Bello è un luogo di ricostruzione degli uomini nel quale ad essere protagonisti non sono soltanto gli accolti, quanto proprio i tanti volontari che sperimentano nell’altro il desiderio di vita piena e vera.

A ciascuno di loro è assicurato tutto quanto necessario per potersi ricostruire un futuro di dignità, serenità e gioia; innumerevoli, a volte persino incredibili, le storie vissute.

Tanti gli italiani e i migranti fuggiti dalle persecuzioni, a volte semplicemente dalla fame e da un futuro che non c’è; tutti accolti con amore e senza distinzione alcuna, fratelli cristiani, piuttosto che mussulmani o di altro credo, tutti insieme per fare comunità.

Viene assicurato a ciascuno di loro un progetto di risocializzazione, assistenza alla persona e supporto nella incredibile quotidiana lotta con la burocrazia.

Un edificio scolastico totalmente ristrutturato, grazie alla Divina Provvidenza e all’aiuto di tanti volontari e benefattori che nel silenzio hanno reso possibile il concretizzarsi di un sogno per i nostri fratelli e sorelle di ricostruire il proprio essere dopo un periodo di abbandono.

La grande novità di quest’anno è costituita dal fatto che i doni dovranno essere incartati con carta riciclata in quanto questa, oltre ad essere una pratica ecologica ed originale, è soprattutto un’attenzione in più per l’ambiente così da evitare sprechi inutili.

Inoltre, con questo piccolo gesto contribuiamo al 12° obiettivo (Consumo e Produzione Responsabile) dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

I Doni, inoltre, dovranno contenere un fiocco dorato, colore in grado di trasmettere e rappresentare calore, movimento e forza.

I regali saranno incartati e consegnati in totale anonimato e questo è il più bel gesto di solidarietà che l’AVIS ci ha trasmesso, infatti doniamo sangue a sconosciuti come atto d’amore verso il prossimo.

Questi regali saranno segno distintivo dell’essere AVIS.

I Doni Dorati, giunti sotto l’Albero del Donatore Avis a Terranova di Pollino dalle numerose Avis della Regione Basilicata verranno consegnati alla Casa don Tonino Bello a Potenza l’8 gennaio”.

