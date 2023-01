Potenza: in questo asilo un’intensa esperienza musicale per circa 60 tra bambini, genitori e nonni! Ecco il progetto

Si è svolto nell’Asilo Nido di via Ionio il laboratorio di musica e letture animate dedicato ai genitori e bambini dai 7 mesi ai 5 anni organizzato dalla Cooperativa Il Melograno.

Laura Sacco, cantante, musicoterapista e operatrice musicale referente regionale per la Basilicata del Programma Nati per la Musica, ha fatto vivere un’intensa esperienza musicale a circa 60 tra bambini, genitori e nonni con l’obiettivo di favorire le buone pratiche in cui la relazione adulto/bambino si nutre di tempo di qualità, ricco di emozioni positive e stimoli sociali e cognitivi.

L’attività rientra nel progetto “a fare magie per tutte le vie” nell’ambito della coprogettazione ‘Minori e famiglie al Centro’ del Comune di Potenza.

Hanno partecipato attivamente anche l’assessore alle Politiche sociali Fernando Picerno e il dirigente dell’Unità di Direzione Servizi alla Persona Giuseppe Romaniello, sottolineando l’importanza delle iniziative e la centralità della coprogettazione per contrastare la povertà educativa.

Partner del progetto: Il Melograno Cooperativa Sociale, Centostrade Cooperativa Sociale, Legambiente Circolo Di Potenza Ken Saro Wiwa APS, Associazione Musicale & Culturale Ambasciatori lucani, AUSER Filo d’argento, Associazione Officina Zero.

