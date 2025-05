Vaglio di Basilicata: tre giorni di festa in onore di San Faustino Martire e la Beata Vergine Madonna di Rossano. Ecco il programma completo

Il Comitato Feste 2025 della Parrocchia San Pietro Apostolo presenta il programma ufficiale delle Festività Patronali in onore di San Faustino Martire e della Beata Vergine Madonna di Rossano, che si svolgeranno nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2025 a Vaglio Basilicata.

Un’edizione che si distingue per il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, con progetti scolastici che uniscono arte, musica, fede e identità locale, affiancati da momenti religiosi e grandi spettacoli con la presenza di ospiti d’eccezione.

Tra i momenti più significativi di questa edizione, spiccano le iniziative dedicate ai ragazzi e alle scuole del paese, pensate per trasmettere alle nuove generazioni il valore delle tradizioni.

Sabato 24 maggio alle ore 17:00, presso la Chiesa Madre, gli alunni di Vaglio presenteranno:

I fumetti creati in classe ispirati alla leggenda di San Faustino, risultato di un percorso didattico creativo volto alla riscoperta delle radici culturali del territorio.

L’esibizione del “Coro del Cuore”, l’inno originale composto per celebrare il Santo Patrono, che sarà eseguito durante la Santa Messa delle 17:00.

A seguire, si terrà un momento speciale di benedizione dei bambini, simbolo di speranza e continuità della fede e delle tradizioni, prima della solenne processione con la statua del santo patrono.

Dichiara il Comitato Feste:

“Valori, arte e comunità prendono vita tra i banchi.

Abbiamo voluto affidare ai bambini il cuore della festa, perché sono loro a custodire il futuro della nostra tradizione”.

La festa si apre Venerdì 23 maggio con uno dei momenti più simbolici e sentiti dalla comunità: la partenza della “Uglia”, che attraversa il centro di Vaglio accompagnato da gruppi folkloristici, canti popolari e danze.

Come ogni anno, i fuochi dei grandi falò accendono i cuori e l’entusiasmo di grandi e piccoli, riportando in vita l’anima più autentica del borgo.

Grandi ospiti: Andrea Sannino, Arteteca e Ritmo Binario: spettacoli di punta per il grande pubblico

A rendere ancora più viva la festa saranno le tre serate pensate per coinvolgere un pubblico ampio, con nomi noti del panorama artistico nazionale:

Venerdì 23 maggio – Ore 22:30 – Piazza dei Caduti

I RITMO BINARIO apriranno il ciclo di eventi con grande energia attraverso la loro pizzica rivisitata in chiave moderna.

Sabato 24 maggio – Ore 22:30 – Piazza Faustino Somma

Gli ARTETECA porteranno in scena il loro show comico Senza Filtri:

una serata esilarante, coinvolgente e pensata per far ridere e riflettere, con il linguaggio immediato e popolare che li ha resi celebri in tutta Italia.

Domenica 25 maggio – ore 21:30 – Piazza Faustino Somma

ANDREA SANNINO arriva a Vaglio con il suo Via Partenope Summer Tour:

una serata di musica, emozioni e grande energia partenopea, per concludere in bellezza i festeggiamenti con il calore della sua voce e delle sue canzoni amate dal grande pubblico.

PROGRAMMA GENERALE

Venerdì 23 maggio

Partenza della “Uglia”, rito pagano, simbolo identitario della comunità, accompagnato da canti popolari e gruppi folkloristici.

Ore 22:30 – Piazza dei Caduti: Concerto Ritmo Binario.

Sabato 24 maggio

Ore 17:00 – Chiesa Madre: progetti scolastici e celebrazione della Messa con il Coro del Cuore.

Ore 21:30: live band Sapore d’Estate.

Ore 22:30: spettacolo comico degli Arteteca in Senza Filtri.

Domenica 25 maggio

Pellegrinaggi e celebrazioni al Santuario della Madonna di Rossano.

Ore 21:30 – Piazza Faustino Somma: concerto Andrea Sannino in Via Partenope Summer Tour.

Ore 00:00: spettacolo pirotecnico di chiusura.

Una festa che unisce tutti

L’edizione 2025 delle Festività Patronali di Vaglio Basilicata è un viaggio tra spiritualità, devozione, senso di appartenenza, cultura popolare, ritrovamento delle tradizioni, spettacolo e creatività giovanile.

Un evento pensato non solo per onorare la fede, ma anche per rafforzare il legame tra le generazioni, valorizzare la scuola ed i bambini come presidio culturale e rendere ogni cittadino e visitatore partecipe della vita del borgo.

Di seguito le locandine con i dettagli.