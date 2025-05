Moliterno per una pace giusta e duratura tra Israele e Palestina. Ecco l’iniziativa

Il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino, congiuntamente al Capogruppo del gruppo consiliare “Di Nuovo Moliterno” e segretario cittadino del Partito Democratico Rocco Scannone, annunciano la presentazione in Consiglio Comunale di una mozione per la pace in Medio Oriente e la condanna della guerra in corso nella Striscia di Gaza.

Ecco quanto si apprende in un comunicato stampa, a firma del Primo cittadino:

“La mozione nasce dalla volontà di esprimere, a nome della comunità di Moliterno, una posizione netta e consapevole di fronte all’escalation di violenza che sta causando migliaia di vittime innocenti e una gravissima emergenza umanitaria.

Nel documento si condanna con fermezza l’aggressione armata contro la popolazione civile palestinese e si condannano altresì le azioni terroristiche compiute da Hamas contro civili israeliani, riaffermando il principio fondamentale che la violenza non può mai essere giustificata, da qualunque parte provenga.

Come Città della Pace riteniamo doveroso far sentire la nostra voce contro l’orrore della guerra e a favore del dialogo tra i popoli.

La mozione vuole essere un contributo simbolico ma concreto alla cultura della nonviolenza e della convivenza civile.

Il testo, ispirato anche dai più recenti appelli di Papa Leone XIV e dai richiami del Presidente della Repubblica Mattarella, ribadisce il sostegno alla soluzione politica dei due popoli, due Stati, unica via possibile per una pace giusta e duratura tra Israele e Palestina.

La mozione sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

Una volta approvata, sarà trasmessa al Governo italiano, al Parlamento Europeo, alla Santa Sede, alle rappresentanze diplomatiche coinvolte e alle principali organizzazioni per la pace”.