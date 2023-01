Vietri di Potenza: contributo in favore dei genitori con figli con disabilità. Ecco requisiti e come fare domanda

Il Comune di Vietri di Potenza annuncia:

“Dal prossimo 1° febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023 si potrà presentare la domanda per il ‘Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità’.

Per ottenere il contributo, è necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023 e il possesso di altri requisiti:

essere residente in Italia per i cittadini italiani o comunitari o in possesso del permesso di soggiorno per cittadini di uno Stato extracomunitario;

disporre di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o ISEE minorenni, nel caso di nuclei familiari con figli minori, in corso di validità non superiore a 3.000 euro;

essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;

essere parte di un nucleo familiare in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

ℹ️ Gli utenti interessati al contributo, per il rilascio dell’attestazione ISEE, possono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), anche in modalità precompilata, accedendo al sito INPS.

La dichiarazione può essere presentata inoltre presso i comuni o rivolgendosi al CAF, muniti, a seconda dei casi, di apposito mandato o apposita delega.

ℹ️ Per maggiori informazioni sulla compilazione della DSU e sulla relativa attestazione ISEE si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet www.inps.it al seguente percorso: https://www.inps.it/…/come-compilare-la-dsu-e…

ℹ️ Le domande per il contributo in questione potranno essere presentate tramite la procedura informatica disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, o il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.

ℹ️ Per i cittadini muniti di SPID almeno di II livello, CIE o CNS, la procedura è disponibile accedendo al menu ‘Prestazioni e servizi’ > ‘Servizi’> ‘Contributo genitori con figli con disabilità’.

Per i Patronati, il servizio è presente all’interno del ‘Portale dei Patronati'”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)