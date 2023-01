Nel potentino questo Museo Archeologico rischia di chiudere: ecco le ultime notizie

“Continua la battaglia per il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano“.

Così il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro:

“Ringrazio il Senatore Gianni Rosa, sempre attento al nostro territorio, per aver presentato un’interrogazione con carattere d’urgenza al Ministro Sangiuliano con l’obiettivo non solo di scongiurare l’eventuale chiusura ma anche quello di far vivere e non sopravvivere questo importante presidio culturale.

E’ necessario dare nuova linfa con nuove assunzioni, nuove competenze che possano avviare un’ innovativa e lungimirante fase della struttura, così come fecero i suoi fondatori.

E’ per me doveroso ringraziare nuovamente il Direttore Arch. Annamaria Mauro della Direzione Regionale Musei Basilicata per la grande attenzione ed il lavoro messo in campo in queste settimane”.

