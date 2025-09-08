Viggiano: tutto pronto per i concerti di Benji e Fede e di Luché! I dettagli

Tutto pronto per i concerti di Lunedì 8 e Martedì 9 Settembre in Piazza San Giovanni XXIII.
Oggi ad esibirsi saranno Benji e Fede mentre domani sera Luché.
Fa sapere il Comune:
“In vista dei grandi eventi di questa sera e domani, si comunica che L’USCITA OBBLIGATORIA PER GLI AUTOBUS ORGANIZZATI PER I CONCERTI SARÀ VIGGIANO ZONA INDUSTRIALE (IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DELLA SS 598).
In seguito, bisognerà seguire le indicazioni “AUTOBUS CONCERTO” per accedere alle aree di sosta dedicate.
Specifichiamo, infine, che le aree di parcheggio sopra indicate si trovano nei pressi di Piazza San Giovanni.
Auguriamo a tutti voi di poter vivere delle splendide serate a Viggiano!
Vi aspettiamo!”.
Ecco i concerti in programma e l’orario di inizio.