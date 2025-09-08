ULTIME NEWS

Balvano: al via importanti migliorie al servizio mensa. Ecco i lavori previsti

8 Settembre 2025

Sono partiti i lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale della mensa scolastica di Balvano.

Un investimento complessivo di € 205.220 che porterà importanti migliorie al servizio mensa, tra cui:

  • adeguamento dell’impianto elettrico
  • nuova pavimentazione in resina
  • ambiente dedicato alla cucina gluten free
  • impianti di depurazione, refrigerazione e microfiltrazione
  • zona lavaggio con lavastoviglie
  • serbatoio di accumulo per garantire il servizio anche in caso di interruzione idrica
  • piatti in ceramica, posate in acciaio e bicchieri di vetro

Una scelta che non solo migliorerà la qualità del servizio, ma ridurrà anche l’utilizzo della plastica, rendendo la mensa più sostenibile e attenta all’ambiente.

Ecco le foto.