Balvano: al via importanti migliorie al servizio mensa. Ecco i lavori previsti

Sono partiti i lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale della mensa scolastica di Balvano.
Un investimento complessivo di € 205.220 che porterà importanti migliorie al servizio mensa, tra cui:
- adeguamento dell’impianto elettrico
- nuova pavimentazione in resina
- ambiente dedicato alla cucina gluten free
- impianti di depurazione, refrigerazione e microfiltrazione
- zona lavaggio con lavastoviglie
- serbatoio di accumulo per garantire il servizio anche in caso di interruzione idrica
- piatti in ceramica, posate in acciaio e bicchieri di vetro
Una scelta che non solo migliorerà la qualità del servizio, ma ridurrà anche l’utilizzo della plastica, rendendo la mensa più sostenibile e attenta all’ambiente.
Ecco le foto.