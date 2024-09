Inaugurazione del Bosco Urbano a Balvano.

L’appuntamento è per Sabato 28 settembre ore 10:30.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“Un’opera pubblica di grande valore naturalistico ambientale.

Per l’occasione abbiamo invitato il Soccorso Alpino Speleologico della Basilicata per far conoscere le attività, le attrezzature e per fornire tutte le informazioni utili per provare il parco avventura in sicurezza.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.