A Bella 4 nuovi concorsi. Le figure richieste

Sul sito istituzionale del Comune di Bella sono stati ufficialmente pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di:

2 agenti di Polizia locale (tempo parziale a 18 ore settimanali ed indeterminato),

1 istruttore amministrativo (tempo pieno ed indeterminato),

1 istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato.

L’importante decisione dell’Amministrazione Comunale giunge dopo un importante lavoro di programmazione amministrativa in virtù dell’aggiornamento del PIAO 2024-2026 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) eseguito con la delibera n.115 dell’8 novembre 2024.

Ha dichiarato il Sindaco, Leonardo Sabato:

“La pubblicazione di ben quattro bandi di concorso per l’assunzione di personale rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione comunale per rafforzare i servizi pubblici e garantire che il nostro Comune sia sempre in grado di rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze di tutti voi.

Le graduatorie che si comporranno all’esito delle selezioni potranno essere utilizzate dall’Ente anche per gli anni avvenire in base alla capacità assunzionale dello stesso che si andrà a determinare.

Invito pertanto chiunque sia interessato a leggere attentamente i bandi pubblicati sul portale del reclutamento inPA ed a partecipare.

Confido che questi futuri inserimenti possano rappresentare un’opportunità sia per chi è alla ricerca di un’occupazione sia per il nostro Ente, che potrà contare su nuove e preparate risorse per dare un forte impulso alla nostra macchina organizzativa.

Auguro un grande in bocca al lupo a tutti i candidati e ringrazio fin da ora coloro che decideranno di mettersi al servizio della nostra comunità“.

Per partecipare ai concorsi è indispensabile eseguire la procedura richiesta sul portale www.inpa.gov.it con scadenza massima fissata per il 5 giugno 2025.