A Bella due giornate all’insegna dello sport e dell’intrattenimento con l’atteso appuntamento del Trofeo Sud Italia Trial. I dettagli

Due giornate all’insegna dello sport e dell’intrattenimento attendono il piccolo borgo lucano con l’atteso appuntamento del Trofeo Sud Italia Trial, in programma il 17 e 18 maggio 2025 presso il Centro Sportivo “XXIII Novembre” e il vicino Vallone Sciuliarella.

L’evento si aprirà Sabato 17 Maggio, alle ore 10:00, con un suggestivo Trial Show che coinvolgerà gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bella, offrendo un momento di spettacolo e partecipazione pensato per avvicinare i più giovani al mondo del trial.

In serata, a partire dalle ore 20:00, lo stesso Centro Sportivo ospiterà un momento di intrattenimento musicale e gastronomico, pensato per accogliere gli atleti e il pubblico in un clima di festa e condivisione.

Il cuore della manifestazione si terrà invece Domenica 18 maggio, quando, a partire dalle ore 09:00, avrà luogo la gara ufficiale del Trofeo lungo il Vallone Sciuliarella, posto ai piedi del Centro Sportivo, inaugurato solamente il 9 agosto scorso.

A chiudere il weekend sportivo, alle ore 14:00, si terranno le premiazioni e i saluti finali.

“L’evento, che coniuga sport, spettacolo e partecipazione locale, rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio, attirando atleti e appassionati da tutto il Sud Italia”.

Dichiara l’Assessore allo Sport Samuele Grippa.

“Ringrazio profondamente il presidente del Motor Club Roger de Coster, Stefano Miglionico, per aver inteso organizzare questo Trofeo a Bella e ringrazio tutti i motociclisti bellesi che continuano a custodire e coltivare la passione per questo sport a due ruote”.

Conclude l’Assessore Grippa.

Ecco la locandina con l’evento in programma.