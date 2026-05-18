Potenza, gli studenti di questo Liceo scoprono il lavoro della Polizia Locale. Ecco l’iniziativa

Una delegazione formata da più di trenta tra ragazzi e insegnanti di sostegno del Liceo Statale Walter Gropius, ha visitato il Comando di Polizia Locale per conoscere da vicino il lavoro degli agenti al servizio della comunità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani cittadini alle istituzioni, promuovendo i valori della legalità, della sicurezza stradale e, soprattutto, della vicinanza inclusiva che la Polizia locale esercita quotidianamente sul territorio.

I ragazzi sono stati accolti dalla Comandante e dagli ufficiali del Corpo, che hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta delle attività svolte dalla Polizia locale.

La visita ha riguardato i diversi ambiti della struttura dalla Centrale Operativa e i vari Uffici specialistici. L’esperienza nel parco dei veicoli è stato, a detta dei partecipanti, il momento più entusiasmante, nel corso del quale i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le auto e le moto utilizzate dal personale nello svolgimento dei quotidiani servizi di competenza rendersi conto della rilevanza della strumentazione di bordo.

Due ore trascorse insieme, intervallate da momenti di formazione interattiva, incentrata sui comportamenti corretti da tenere in strada, sia come pedoni sia come cittadini.

“Accogliere questi ragazzi è stato per tutti noi un momento di arricchimento e una grande opportunità di crescita umana” ha dichiarato la Comandante della Polizia Locale di Potenza Maria Santoro.

“La divisa deve essere vista come un punto di riferimento sicuro a cui chiedere aiuto in caso di necessità.

L’esperienza fatta ha dimostrato che la sinergia sul territorio e tra le Istituzioni può contribuire a creare una comunità davvero accogliente e accessibile a tutti nel rispetto del principio di legalità”.

A conclusione della mattinata, a tutti i partecipanti sono stati consegnati dei gadgets con il messaggio ‘Insieme nella Legalità’ per ricordare un’esperienza che ha voluto unire educazione civica e inclusione sociale nel segno della solidarietà.