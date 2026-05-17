Sinner nella storia: vince gli Internazionali a Roma 50 anni dopo Panatta!

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026.

Come riporta adnkronos “oggi, Domenica 17 Maggio, il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

Cinquant’anni esatti dopo l’ultimo trionfo azzurro firmato Adriano Panatta nel 1976, un italiano torna così sul trono del torneo della Capitale, con Sinner che conquista il suo sesto Masters consecutivo, il quinto del 2026, e migliora anche il suo record di vittorie consecutive, salendo a 34.

Con il trionfo di Roma Sinner allunga su Carlos Alcaraz nel ranking Atp, regalandosi la certezza di restare numero 1 del mondo anche oltre il prossimo Wimbledon e mettendo nel mirino il Roland Garros, ultimo torneo che gli manca per completare il Career Grand Slam.

‘Erano 50 anni che un italiano non vinceva gli Internazionali, è splendido che uno di noi abbia vinto qui.

C’era tanta tensione, sono contento di come ho gestito il match’, ha detto Sinner subito dopo la partita, trattenendo l’emozione”.