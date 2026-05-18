Potenza: il Comune si illumina di viola, colore simbolo della solidarietà verso chi convive con queste malattie

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), che si celebra il 19 maggio, il Comune di Potenza aderisce alla campagna internazionale #IlluminiamoDiViola, accogliendo l’invito dell’associazione M.I.Cro. Italia ODV e promuovendo un momento di sensibilizzazione dedicato a patologie ancora troppo spesso poco conosciute ma con un forte impatto sulla vita delle persone.

Nell’occasione il Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, sarà illuminato di viola, colore simbolo della solidarietà verso chi convive con il Morbo di Crohn e la Colite Ulcerosa, le principali MICI.

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali interessano oltre 250.000 persone in Italia e più di 5 milioni nel mondo. Si tratta di patologie croniche e recidivanti che incidono profondamente non solo sulla salute fisica, ma anche sulla qualità della vita, sul benessere psicologico, sulle relazioni sociali, scolastiche e lavorative.

Negli ultimi anni si registra inoltre un incremento significativo dei casi tra bambini e adolescenti. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Gastroenterology, negli ultimi 15 anni la prevalenza delle MICI nei giovani under 20 è aumentata del 25%, con un incremento del 22% dei casi pediatrici di Morbo di Crohn e del 29% della Colite Ulcerosa.

“Accendere una luce viola significa contribuire a rompere il silenzio attorno a patologie spesso invisibili, sostenere chi affronta quotidianamente queste condizioni e promuovere una maggiore consapevolezza nella comunità”, dichiara l’assessore alle Pari opportunità e Rapporti con la Sanità del Comune di Potenza, Angela Lavalle.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione e sensibilizzazione che il Comune di Potenza continua a promuovere sui temi della salute, dell’inclusione e del diritto alla qualità della vita.