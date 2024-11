“Oltre alla pulizia delle strade e alla manutenzione del verde pubblico, si sta procedendo anche a liberare i tombini”.

E’ quanto fa sapere il Comune di Calvello che prosegue:

“Costante è l’impegno e il rispetto dei luoghi e dell’ambiente.

Si coglie l’occasione per ringraziare gli operai per il lavoro che stanno svolgendo e per ricordare a tutti che ciascuno può fare la sua parte nella cura del nostro paese, la nostra casa”.

Queste alcune foto.