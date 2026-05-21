Potenza riscopre il suo verde: passeggiata tra alberi monumentali e biodiversità

Proseguono le iniziative promosse da La Basilicata Possibile dedicate alla valorizzazione del patrimonio ambientale cittadino e alla sensibilizzazione sui temi della biodiversità urbana, nell’ambito degli eventi per la promozione di un Piano Urbano del Verde della città di Potenza.

Sabato 23 maggio 2026, con appuntamento alle ore 9:30 presso la Torre Guevara, si terrà una passeggiata naturalistica urbana dedicata alla scoperta degli alberi monumentali e della flora spontanea presente nel contesto cittadino.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per osservare da vicino il patrimonio arboreo della città, conoscere specie botaniche di particolare interesse e approfondire il ruolo ecologico e paesaggistico del verde urbano nella qualità della vita dei cittadini.

Attraverso un percorso tra natura, storia e ambiente urbano, i partecipanti saranno accompagnati dal Prof. Leonardo Rosati (botanico dell’ UNIBAS) in una riflessione sul valore degli ecosistemi cittadini e sull’importanza della tutela e della cura del patrimonio verde pubblico.

L’evento è aperto alla cittadinanza e si inserisce nel percorso di partecipazione e sensibilizzazione che La Basilicata Possibile sta portando avanti sui temi della sostenibilità urbana e della pianificazione ecologica della città.