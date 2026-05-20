Castelmezzano in festa per la signora Valluzzi che oggi compie 100 anni. Auguri!

Castelmezzano nella giornata di oggi ha reso omaggio alla signora Rosa Valluzzi, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari e dell’intera comunità.

Nata e vissuta sempre a Castelmezzano, la centenaria è stata celebrata oggi, 20 maggio, alle ore 18:30 in piazza Emilio Caizzo, in una festa che ha unito emozione, gratitudine e partecipazione popolare.

La signora Valluzzi ha costruito nel tempo una grande famiglia: ha sposato Giovanni Colucci e dalla loro unione sono nati sette figli, Antonietta, Giambattista, Rocco, Maria, Carmine, Lidia e Silvana. A loro si sono aggiunti 18 nipoti e 12 pronipoti, segno di un legame familiare forte e profondo che attraversa più generazioni.

La ricorrenza assume un valore speciale non solo per la famiglia, ma per tutto il paese, che riconosce nella signora Valluzzi una figura esemplare, testimone di una lunga stagione di vita, lavoro, affetti e radici.

La sua storia è quella di una donna che ha attraversato un secolo di cambiamenti restando sempre legata al proprio paese, alla propria casa e ai valori tramandati nel tempo.

La festa in piazza Emilio Caizzo è stata dunque un momento di comunità, pensato per celebrare non soltanto un compleanno eccezionale, ma anche il percorso umano di una donna che ha saputo costruire attorno a sé una famiglia numerosa e un patrimonio di affetti che oggi si rinnova con figli, nipoti e pronipoti.

Un abbraccio collettivo che Castelmezzano riserva con orgoglio a una sua figlia centenaria.

I migliori auguri anche dalla nostra Redazione.

Ecco le foto.