Potenza sostiene la ricerca sulla sclerosi multipla: AISM in piazza con le erbe aromatiche

Sabato 23 e domenica 24 maggio AISM torna nelle piazze di Potenza con la campagna Le Erbe Aromatiche di AISM.

L’iniziativa, che quest’anno celebra i suoi 10 anni, apre la Settimana Nazionale di informazione sulla sclerosi multipla.

I volontari della Sezione AISM di città saranno presenti in numerosi punti di solidarietà per distribuire kit contenenti una selezione di due piante aromatiche – tra timo, salvia, rosmarino, origano, maggiorana – in cambio di una donazione di 12 euro.

I fondi raccolti sosterranno le attività della Sezione Provinciale AISM e i servizi rivolti alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate della nostra provincia.

In Italia sono circa 150.000 le persone con sclerosi multipla: una malattia cronica, imprevedibile e invalidante, una delle più gravi del sistema nervoso centrale e ancora senza una cura definitiva.

Ogni 3 ore si registra una nuova diagnosi.

Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. Grazie ai progressi della ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della malattia e migliorare la qualità di vita. Tra le patologie correlate alla SM vi sono la neuromielite ottica (NMOSD) e la MOGAD, che presentano bisogni e interventi sanitari e socio assistenziali assimilabili alla SM.

“Anche il nostro territorio può fare la differenza: ogni kit donato è un aiuto concreto per la nostra sezione e per tutte le persone con sclerosi multipla e patologie correlate della nostra provincia”, dichiara Antonella Petracca Presidente della Sezione Provinciale AISM di Potenza.

L’iniziativa apre la Settimana Nazionale di informazione sulla sclerosi multipla, in programma dal 23 al 30 maggio, data in cui si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.

L’evento è promosso da AISM e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Già da ora è possibile prenotare la propria confezione contattando la Sezione Provinciale AISM o consultando l’elenco su www.aism.it/aromatiche.