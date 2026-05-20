Tutto pronto per la cerimonia finale del Torneo del Biennio del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Potenza: una festa di sport, inclusione e comunità. Il programma

Dopo il successo delle fasi eliminatorie nate sui campetti del centro sportivo “Principe di Piemonte” , si appresta a vivere il suo atto conclusivo la prima edizione del Torneo di Calcio a 5 del Biennio, organizzato dagli studenti del Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Potenza.

Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 15:30, la splendida cornice del Palarossellino ospiterà la grande cerimonia finale della manifestazione, un evento realizzato con il Patrocinio del Comune di Potenza che sancisce una straordinaria sinergia tra il mondo della scuola, lo sport e le istituzioni locali.

La manifestazione, nata in collaborazione con il Dipartimento di Educazione Fisica dell’istituto e con il pieno sostegno della Dirigente Scolastica, ha dimostrato come lo sport scolastico possa trasformarsi in un potente veicolo di aggregazione, crescita e inclusione sociale.

Un’iniziativa capace di valorizzare il protagonismo giovanile, offrendo a tutti i ragazzi del primo e secondo anno l’occasione per conoscersi e sentirsi parte attiva della comunità scolastica.

A testimoniare la rilevanza dell’evento, la cerimonia vedrà la partecipazione di un parterre istituzionale d’eccezione.

Sul rettangolo di gioco, per i saluti istituzionali e l’attesissimo momento del calcio d’inizio, interverranno:

la Dirigente scolastica del Liceo, Lucia Girolamo,

il Sindaco del Comune di Potenza, Vincenzo Telesca,

il Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, che offrirà a studenti e famiglie un momento di profondo orgoglio territoriale portando in campo la storica Coppa Italia.

Insieme a loro, saranno presenti:

Federica D’Andrea (Vicesindaca del Comune di Potenza e Presidente della Fondazione “Potenza Futura”),

Gerardo Nardiello (Assessore allo Sport del Comune di Potenza),

Matteo Trombetta (Coordinatore Regionale di “Sport e Salute”),

un rappresentante dell’Associazione “Insieme Onlus”.

L’intera manifestazione sarà condotta da Simona Polese, docente del Liceo.

Il programma sul parquet si preannuncia ricco di emozioni: la giornata si aprirà con la Finalissima del torneo che vedrà scontrarsi, in un match accesissimo, la Classe 2O e la Classe 2H.

A seguire, lo spirito della competizione lascerà spazio al puro divertimento con una “sfida epica” intergenerazionale che vedrà contrapposti i Professori e gli Studenti dell’istituto.

L’iniziativa, esattamente come nella fase inaugurale, è supportata da diverse attività commerciali e associazioni locali, a dimostrazione di quanto tutto il territorio lucano sia sensibile e vicino al mondo della scuola e dei giovani.

La giornata si concluderà con il tradizionale “Terzo Tempo Finale con Buffet”, un momento conviviale e di festa finanziato e sostenuto dal comitato organizzatore degli studenti con il generoso contributo di alcuni sponsor e partner locali, uniti per offrire a tutti i partecipanti un’occasione per riscoprire, anche a fine gara, il valore del tempo condiviso, del gioco sano e dell’amicizia.

Il Torneo del Biennio del Liceo “Galileo Galilei” si conferma così un progetto nato dal basso ma capace di lanciare un messaggio profondo: nella semplicità di un pallone che rotola può nascondersi l’essenza dell’unità, del rispetto e della fratellanza di un’intera comunità.

Di seguito la locandina con i dettagli.