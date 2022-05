A Muro Lucano il Municipio si “accende di viola” a sostegno di chi soffre per questa debilitante malattia. I dettagli

Fibromialgia, una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell’umore.

Sono in tantissimi a soffrire di questa debilitante malattia molto spesso completamente tenuta ai margini dalle istituzioni sanitarie.

E’ proprio per dare un sostegno a coloro che soffrono che il municipio di Muro Lucano si “accende di viola” portando un messaggio concreto ai propri cittadini: “Non siete soli!”.

Primo promotore dell’iniziativa è Giovanni Setaro, Sindaco della Città di Muro Lucano, che scrive:

“La fibromialgia non si vede, non lascia segni sulla pelle, non produce ferite che altri possano vedere per identificarsi.

Facciamo luce sulla FIBROMIALGIA”.