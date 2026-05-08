Potenza: la classe 3A del Liceo Nicola Carlomagno IIS Miraglia della provincia è fra i 3 vincitori di questo concorso europeo! Complimenti ragazzi

La classe 3A del Liceo Classico Nicola Carlomagno IIS Miraglia, in provincia di Potenza, è fra i 3 vincitori del contest “Dream for Europe”, l’iniziativa che ha coinvolto 1.871 studenti provenienti dagli istituti di I e II grado di tutta Italia e dall’estero con 90 elaborati dedicati a raccontare, attraverso la fotografia, il futuro dell’Unione Europea.

La classe è rientrata tra i 3 vincitori del contest ispirandosi al mito della caverna di Platone, allegoria del passaggio dall’ignoranza alla conoscenza.

La caverna rappresenta una condizione di chiusura e paura, mentre i giovani che si muovono verso la luce rimandano a un percorso di crescita e consapevolezza.

Il ponte di libri richiama il ruolo della cultura e dell’educazione, la luce, associata all’Europa, racconta libertà, diritti e futuro.

Il ruolo dei giovani nel guidare i cambiamenti rappresenta il significato profondo di questo lavoro.

Ricevuti in premio 10 computer per l’allestimento di un’aula informatica.

Inoltre la partecipazione alla festa e al progetto ha permesso ai ragazzi di ricevere un attestato di frequenza di 10 ore, utilizzabile per crediti formativi o scolastici.

Il progetto “Dream for Europe” si è articolato in due fasi.

Una prima parte di formazione in classe, che ha previsto una lezione per approfondire la storia dell’Unione europea, dalle origini allo stato attuale, e una seconda parte rappresentata dal contest fotografico vero e proprio, che ha consentito ai ragazzi di esprimere le paure per un presente incerto e le speranze per un’Europa più unita e coesa nei valori democratici.

I 15 elaborati finalisti, a partire dall’8 Maggio e per un mese, saranno esposti a Europa Experience – David Sassoli in piazza Venezia 6c a Roma.

Il progetto “Dream for Europe” è stato sviluppato dalla Fondazione Articolo 49 e dalla piattaforma InClasse in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia ed Europa Experience – David Sassoli e con il contributo del partner tecnico Generali.

La premiazione è avvenuta durante la Festa dell’Europa in una cerimonia che si è tenuta alla Sala della Protomoteca a Roma e che ha visto la partecipazione delle vicepresidenti del Parlamento europeo, Pina Picierno e Antonella Sberna.

Accanto alla 3A del Liceo Classico Nicola Carlomagno IIS Miraglia di Lauria, anche la classe 3D dell’Istituto Fermi di Mantova e l’Istituto italiano statale comprensivo di Barcellona (Spagna).

La Fondazione Articolo 49, con il supporto delle istituzioni europee, nazionali e locali, prosegue il proprio impegno per portare nelle scuole i progetti educativi InClasse volti ad approfondire i temi legati all’educazione civica per sviluppare le competenze e le capacità critiche degli studenti, rendendoli così cittadini consapevoli e partecipi dello sviluppo del Paese.

Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 sono stati coinvolti oltre 50mila studenti in Italia e nelle scuole italiane nel mondo.

Prevista per il 4 Giugno alla Camera dei deputati la premiazione di altri 5 contest correlati ai progetti della piattaforma InClasse e dedicati alle scuole primarie e secondarie vincitrici