Più di 400 tra Polizia, Carabinieri e Protezione Civile per il Giro d’Italia Praia a Mare-Potenza

Le forze dell’ordine impegnate saranno non meno di 100 per ognuna delle quattro “zone” in cui è stato suddiviso il tracciato della quinta tappa del Giro d’Italia 2025, Praia a Mare-Potenza, in programma il prossimo 13 maggio.

Nelle quattro aree il comando sarà affidato a un funzionario di Polizia o a un ufficiale dei Carabinieri.

Ed a queste andrà aggiunto il personale di Protezione Civile a presidio del territorio.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla città di Potenza, tanto per il circuito cittadino, quanto per la zona dell’arrivo, ma anche e soprattutto in relazione al successivo evento sportivo (la gara di ritorno dei playoff di Serie C tra Potenza e Campobasso) di cui sarà protagonista la città nelle ore serali.

Lo si è appreso a margine della riunione di stamani del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per un esame finale delle misure di security e safety, in vista dell’evento.

La carovana rosa coinvolgerà per oltre 200 chilometri il territorio del Potentino e per tale ragione il prefetto Campanaro ha tenuto una serie di incontri per l’organizzazione dell’ordine pubblico “in una circostanza in cui sarà preventivabile un larghissimo seguito”.

“Sull’intero percorso, in specie all’arrivo – ha aggiunto – particolare attenzione dovrà essere riservata, anche in considerazione del contesto internazionale e su indicazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a quelle squadre che provengono da paesi particolarmente sensibili in questo periodo”.

Alla riunione ha partecipato anche l’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe, che ha confermato l’investimento di sette milioni di euro della Regione Basilicata per il rifacimento di gran parte delle strade coinvolte.