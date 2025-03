A Picerno un importante momento di incontro per ascoltare i bisogni di chi lavora nel terziario. L’appuntamento

Si svolgerà Martedì 1° Aprile, al Ristorante delle Rose, a Picerno (PZ), a partire dalle 9:30, l’11° congresso della Fisascat Cisl Basilicata, la federazione che organizza i lavoratori e le lavoratrici del terziario, del turismo e dei servizi.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo del terziario di mercato in una società attraversata da profondi cambiamenti e innovazioni tecnologiche e sulle ricadute di tali trasformazioni sulle forme del lavoro.

Per l’occasione sarà in Basilicata il segretario generale nazionale Davide Guarini.

La segretaria generale regionale Emanuela Sardone aprirà ufficialmente i lavori del congresso intorno alle 10:15 con la consueta relazione introduttiva.

Seguiranno i saluti degli ospiti e un ampio dibattito aperto ai circa 34 delegati eletti nelle assemblee di base nelle scorse settimane.

Tra gli interventi previsti, quello del segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo.

I lavori della mattinata saranno conclusi dal leader nazionale Guarini.

La giornata si concluderà con le operazioni di voto per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti e dei delegati che prenderanno parte al congresso confederale della Cisl Basilicata il prossimo 23 e 24 Aprile e al congresso nazionale della Fisascat che si svolgerà a San Vincenzo (LI) dal 27 al 30 Maggio.

Sardone spiega:

“Il congresso è un percorso fondamentale per ascoltare i bisogni delle persone che rappresentiamo e per costruire insieme nuove strategie di tutela di chi lavora nel terziario di mercato, in un momento cruciale di transizione e innovazione, anche nella nostra amata terra lucana.

Serve coesione e condivisione per comprendere appieno le sfide che il settore del terziario sta affrontando e per elaborare risposte efficaci e condivise a beneficio di lavoratori e lavoratrici sia sul piano salariale che su quello delle tutele”.

Ecco la locandina dell’evento e il programma.