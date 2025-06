A Pignola un evento interamente dedicato all’universo femminile e al talento artigianale delle donne. L’appuntamento

La Pro Loco “Il Portale” di Pignola è lieta di annunciare la manifestazione “L’altra faccia di Penelope”, un evento interamente dedicato all’universo femminile e al talento artigianale delle donne.

L’appuntamento è per venerdì 7 giugno 2025, sotto i porticati della Piazza Nuova di Pignola, dalle 10.30 alle 19.30.

L’iniziativa nasce con l’intento di dare visibilità e valore al lavoro creativo e artistico delle donne del territorio, attraverso un’esposizione di artigianato artistico che racconta storie di manualità, tradizione, innovazione e passione declinate al femminile.

“L’altra faccia di Penelope” vuole essere un’occasione per riscoprire la forza e la bellezza di saperi antichi, reinterpretati con sguardo contemporaneo, e per valorizzare il ruolo delle donne non solo come custodi di cultura, ma come protagoniste attive e creative della vita sociale e culturale.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pignola, dall’APT Basilicata e dall’UNPLI di Basilicata e rappresenta un momento di incontro, confronto e condivisione aperto a tutti, in un’atmosfera che unisce arte, tradizione e comunità.

Di seguito la locandina con i dettagli.