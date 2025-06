Strage familiare a Potenza. Questa la simulazione

La Polizia di Stato, nel pomeriggio odierno, ha svolto la prima esercitazione annuale della Squadra di Negoziazione della Questura di Potenza.

Il team, costituito nel 2023, è composto dai Negoziatori operativi della Polizia di Stato e dalla squadra di supporto, coadiuvati dalla S.I.C. (Squadra Interventi Critici) costituita, tra l’altro, dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata con il compito d’intervenire in caso di eventi rischiosi che possano determinare gravi turbative.

All’esercitazione della Polizia di Stato ha preso parte anche un’équipe di osservatori della Direzione Centrale Anticrimine – Dipartimento della P.S., operatori addestrati nella liberazione di ostaggi, cattura di pericolosi criminali, servizi di sicurezza e scorte ad alto rischio, arrivati sul posto per verificare il corretto svolgimento delle procedure, unitamente ad uno psicologo della Polizia di Stato.

L’analisi dei fenomeni delittuosi ha portato, stavolta, a scegliere come scenario addestrativo una struttura, sita in via dell’Edilizia, per l’occasione adibita quale condominio ove è stata simulata una strage familiare.

Le operazioni hanno avuto inizio alle ore 13:30, momento in cui la Sala Operativa della Questura ha ricevuto richiesta di intervento per una donna ferita nei pressi del condominio.

Dopo il primo intervento del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dell’attivazione da parte del Questore della Squadra di Negoziazione, il Negoziatore della Polizia di Stato ha subito intrapreso una trattativa con l’aggressore il quale, intanto, si era barricato all’interno della struttura con i due figli minori.

L’attività, finalizzata a testare i tempi di reazione e d’intervento degli operatori, ha visto il coinvolgimento dei Negoziatori, del personale della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica nonché dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e della Polizia Locale.

La simulazione in argomento si inserisce in un progetto più ampio voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che prevede due esercitazioni annue, in passato svolte in un casolare abbandonato della periferia di Potenza, presso l’oleodotto ENI sito in Viggiano e presso una banca di questo capoluogo.