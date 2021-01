A Potenza ancora freddo, ma avremo anche qualche fiocco di neve? Ecco le ultime previsioni

La dama bianca, da molti tanto attesa, ha fatto visita alla nostra regione.

Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 18 Gennaio, avremo nubi sparse e deboli nevicate.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 1°C, la minima di -4°C.

Martedì 19 Gennaio, avremo cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 4°C, la minima di -3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)