A Potenza ancora freddo, ma avremo un’altra spolverata di neve? Ecco le ultime previsioni

La dama bianca ha fatto visita alla nostra città a dispetto dell’entrata ufficiale della Primavera.

Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 23 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 1°C, la minima di -2°C.

Mercoledì 24 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 4°C, la minima di -3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

