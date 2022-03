A Potenza atleti dell’hockey paralimpico lucano in nome dell’inclusione! Ecco l’iniziativa e il programma

Venerdì 11 marzo 2022, presso il PalaPergola di Potenza, si terrà la prima edizione del “Potenza Parahockey Festival”, iniziativa nata dall’idea delll’ASD “Forma Mentis” di Potenza ed il gruppo operativo in Val d’Agri dell’AIPD di Potenza che hanno formato una vera e propria squadra di Hockey Paralimpico C21 “Le Gazzelle” al fine di promuovere la disciplina hockeistica paralimpica sul territorio come azione di orientamento all’inclusione e all’interculturalità.

La manifestazione vanta il patrocinio:

della Regione Basilicata;

Coni e Sport e Salute Basilicata;

FIH delegazione Basilicata;

le delegazioni lucane del CIP e Fisdir;

Special Olympics Basilicata;

Csen Basilicata;

Provincia di Potenza;

Comune di Potenza.

Attraverso il progetto “IO FACCIO SPORT” le squadre di Parahockey, dopo l’entusiasmante vittoria alla IV^ Coppa Italia Parahockey C21 tenutasi a Mori (TN) (dal 3 al 5 settembre 2021) delle “Le Gazzelle” asd Forma Mentis ATL-AIPD Val d’Agri-Lauria e del terzo posto ex aequo “Noi … gli Speciali” ASD Club Athena Melfi, in un’ottica inclusiva, hanno voluto dare vita ad un momento sportivo attraverso il quale promuovere la disciplina hockeistica come cultura sportiva e mezzo viatico di benessere, socializzazione, inclusione.

Il Presidente AIPD Potenza, Gianfranco Salbini, dichiara:

“Quest’evento è aperto a tutti per offrire uno spazio in cui provare personalmente l’hockey giocando e confrontandosi con gli atleti testimonial dell’hockey paralimpico lucano”.

La Delegata FIH Basilicata, Roberta Rosa, asserisce:

“Lo sport come strumento di inclusione, benessere e superamento di ogni forma di barriera, fisica e culturale: è questo lo spirito che ci ha animato e l’hockey è lo strumento che ci consentirà di promuovere nuove esperienze di incontro tra la biodiversità umana e realizzare una grande festa in cui ognuno sperimenterà il mettersi in gioco in maniera divertente e motivante”.

Il Potenza Parahockey Festival si inserisce perfettamente nella cultura della città di Potenza, capitale dello Sport 2021, grazie all’utilizzo gratuito del PalaPergola, ha favorito le condizioni migliori affinché tutti potessero giocare a hockey così da assicurare una società migliore per tutti.

P R O G R A M M A:

Ore 17,00 cerimonia apertura;

Ore 17,15 Incontro amichevole tra le due squadre paralimpiche lucane;

Ore 17,45 hockey per tutti guidati dai tecnici federali, tutti coloro abbiano desiderio di cimentarsi potranno giocare ad hockey;

Ore 18,30 premiazioni e cerimonia chiusura.

L’evento sarà aperto al pubblico gratuitamente, in ottemperanza alle disposizioni normative inerenti la prevenzione sull’emergenza sanitaria in vigore.

Di seguito la locandina con i dettagli.

