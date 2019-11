Incidente a Potenza poco fa.

In via della Siderurgica, all’uscita per Bucaletto, un’auto è andata fuori strada, schiantandosi contro il guardrail.

Il manto stradale dissestato e bagnato a causa della pioggia, tra le probabili cause dell’impatto.

La persona alla guida del veicolo è stata condotta al San Carlo.

Sul posto, la Polizia Locale e il 118.

Seguiranno aggiornamenti.