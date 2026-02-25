A Potenza e provincia al via gli incontri di Forza Italia. Il programma

Forza Italia Basilicata, come anticipato nella conferenza stampa dello scorso 31 gennaio, inizierà da questo fine settimana a promuovere degli incontri sui territori per presentare le ragioni del Sì al prossimo referendum sulla riforma della giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo 2026.

A questi eventi ne seguiranno degli altri nel mese di marzo con l’obiettivo di raggiungere i cittadini di tutti i territori lucani.

Saranno questi dei momenti di confronto e di dibattito, che vedranno protagonisti la classe dirigente azzurra e tutti gli iscritti, e delle occasioni per comprendere a fondo una riforma che finalmente potrà garantire al nostro Paese una giustizia davvero giusta, libera dalle correnti, scevra da condizionamenti e che consentirà ai cittadini di avere un giudice realmente terzo rispetto all’accusa.

Si partirà da Matera, venerdì 27 febbraio, alle ore 18:00, presso l’Hotel San Domenico. All’evento, che vedrà intervenire il Ministro per le Riforme istituzionali nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, saranno presenti, per i saluti istituzionali:

il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi,

l’Assessore Regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo,

il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti,

il Segretario Provinciale di Forza Italia Matera, Gianluca Modarelli.

A moderare il dibattito sarà l’avvocato Livia Lauria, Responsabile provinciale del Comitato per il Sì, ed interverranno l’avvocato Annamaria Buccico, Responsabile Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, e l’onorevole Vincenzo Viti.

Sabato 28 febbraio, alle ore 11:30, presso la sede di Forza Italia di Policoro, sita in Piazza Heraclea, continuerà il confronto che vedrà la partecipazione, per i saluti istituzionali, di:

Franca Civale, Segretaria cittadina di Forza Italia,

Carmelinda Magno, Segretaria cittadina di Azzurro Donna,

Giuseppe Maiuri, Consigliere comunale,

Antonella Iacovino, Segretaria provinciale di Forza Italia Giovani Matera,

del Segretario provinciale Gianluca Modarelli.

Interverranno:

Livia Lauria, Responsabile del Comitato per il Sì,

i Consiglieri Regionali Gianuario Aliandro, Michele Casino e Fernando Picerno,

l’Assessore Francesco Cupparo e il Presidente Vito Bardi.

Le conclusioni del dibattito, che sarà moderato da Nicola Viola, saranno affidate al Ministro Casellati.

Nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, dalle ore 17:30, presso la Sala Minerva del Grande Albergo di Potenza si proseguirà con un incontro che vedrà la partecipazione del Ministro Casellati, e che sarà moderato dal Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei, al quale prenderanno parte, per i saluti istituzionali:

il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro,

la Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Basilicata, Lucia Pangaro,

il Coordinatore Regionale di Forza Italia Seniores, Donato Carriero,

i Consiglieri Regionali Gianuario Aliandro, Michele Casino e Fernando Picerno,

l’Assessore Francesco Cupparo,

il Presidente Vito Bardi.

Nel merito della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati interverranno, aprendo al dibattito:

l’avvocato Matteo Restaino, Responsabile Regionale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia Basilicata,

l’avvocato Sergio Lapenna, Presidente del Comitato per il Sì.

Questa prima serie di eventi si concluderà domenica 1° marzo a Lavello, alle ore 11:00, presso Nutriplant S.r.l.

Introdurranno:

Antonello Catarinella e il Segretario provinciale Vincenzo Taddei;

seguiranno gli interventi degli avvocati Maria Carretta, Camillo Naborre, Giuseppe Mariani e Matteo Restaino. Le conclusioni saranno affidate al Ministro Casellati.

Di seguito le locandine con i dettagli.