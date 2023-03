A Potenza e Tito un progetto di respiro nazionale che mette al centro i giovani! Ecco i dettagli

I giovani “come agenti del cambiamento”.

È a loro che si rivolge il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per il sostegno ad attività di interesse generale nel terzo settore (ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Un progetto di respiro nazionale che mette, per l’appunto, le nuove generazioni al centro delle strategie di cambiamento sociale, che riconosce loro un ruolo fondamentale, le accompagna nello sviluppo di conoscenze e le guida in un processo di responsabilizzazione complessivo rispetto al proprio ed altrui futuro.

Progetto di cui è partner il Comitato lucano dell’Anspi (Associazione Nazionale San Paolo Italia ndr).

In questo quadro generale si inseriscono le iniziative regionali che, da circa un anno, hanno coinvolto le province di Potenza e Matera con una serie di incontri tematici, occasioni di riflessione ed approfondimento, ma anche appuntamenti esperienziali mirati al consolidamento di una capillare rete sul territorio tra istituzioni pubbliche e private, fra singoli e comunità.

Una rete finalizzata a promuovere e sostenere il processo di crescita e consapevolezza dei giovani, a contrastare fenomeni di isolamento sociale e tecnologico delle persone anziane, promuovendo opportunità di crescita intergenerazionale e cittadinanza attiva e a sperimentare modelli e forme educative informali di tutela dell’ambiente, incoraggiando nuovi stili di vita sostenibili.

Gli ultimi due incontri, in ordine di tempo, sono in programma per giovedì 16 marzo.

Il primo in mattinata (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) a Potenza, in collaborazione con il Centro Studi Didattico “R. Danzi”; il secondo talk, invece, a Tito con il Forum Giovani cittadino.

L’appuntamento è per le 17:30 alla Sala di via don Domenico Scavone.

Lo scrittore Antonio Grasso intervisterà il divulgatore scientifico e formatore Anspi, Alessio Perniola.

