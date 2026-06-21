A Potenza emoziona “Il giardino degli sguardi”: sul palco protagonisti i ragazzi con disabilità. Complimenti

L’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, è intervenuto allo spettacolo inclusivo intitolato “Il giardino degli sguardi” che si è tenuto questa sera al Teatro Francesco Stabile di Potenza.

L’iniziativa è stata organizzata e resa possibile dalla collaborazione di diverse realtà come l’AIAS Melfi – Matera, la Società Cooperativa Sociale Filocontinuo, l’Associazione di Arteterapia AmArti e Opera l’associazione che ha curato il contributo artistico.

L’iniziativa è stata promossa e sostenuta dalla Garante regionale per la disabilità della Basilicata, Marika Padula, ed è stata realizzata grazie al finanziamento del fondo Pr Fesr Fse+ Basilicata 2021-2027, assegnato dal Dipartimento regionale alla Salute.

L’opera teatrale vede salire sul palco come protagonisti un gruppo di ragazzi con disabilità e rappresenta il momento culminante di un percorso incentrato sulla promozione dell’inclusione sociale e dell’autonomia individuale attraverso l’espressione artistica, la danza e i laboratori di arteterapia.

Dichiara l’assessore:

«Sostenere iniziative di questo valore significa dare piena attuazione ai principi di equità e dignità della persona che guidano la nostra azione di governo.

Questo progetto dimostra la capacità di generare risposte concrete che superino la logica assistenzialistica, integrando la cultura e l’arte nei percorsi di benessere e crescita sociale.

Vedere questi ragazzi calcare la scena ricorda a tutti noi che l’inclusione è un dovere civile e una ricchezza per l’intera comunità lucana.

La tutela delle persone con disabilità si realizza costruendo reti istituzionali solide, capaci di valorizzare le competenze del terzo settore e del volontariato.

Il lavoro di tutti le realtà associative coinvolte, coordinato in questi mesi dall’Ufficio della Garante regionale per i diritti della persona con disabilità, rappresenta un esempio di come sia possibile tradurre le risorse in opportunità reali di partecipazione democratica e inclusione scolastica e lavorativa.

L’assessorato continuerà a garantire la massima collaborazione per sostenere questi percorsi e per fare in modo che la salute e la piena espressione personale siano diritti accessibili e tutelati in ogni angolo del nostro territorio».