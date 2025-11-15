A Potenza Giornata Nazionale degli Alberi: un incontro tra scuola, città e tradizione

La città di Potenza si prepara a celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi con un evento speciale che avrà inizio alle ore 09:30.

L’iniziativa rientra nel progetto “La scuola adotta una fioriera: decoro urbano, cura e cultura del bello”, che unisce l’impegno degli studenti, delle istituzioni e delle associazioni locali per la valorizzazione del verde urbano.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco della comunità potentina: Vincenzo Telesca, Sindaco della Città; Marianna Catalano, Dirigente Scolastico; Rocco Guarino, Presidente di Potenza Heritage; Alessandra Spiniello, Architetto di Potenza Fiorisce; e Don Carmine Lamonea, Parroco di San Michele.

Ognuno interverrà portando il proprio contributo e la propria visione sull’importanza della cura del patrimonio naturale e culturale della città.

Protagonisti saranno le alunne e gli alunni delle classi I, II e III della scuola primaria “18 agosto 1860”, che adotteranno due fioriere in Piazza Duca della Verdura.

I piccoli studenti pianteranno nuove piante e si prenderanno cura delle stesse con il supporto dei genitori e il coordinamento di una speciale staffetta educativa.

Sono previsti inoltre incontri formativi con il supporto dei rappresentanti di Potenza Fiorisce e Potenza Heritage, che offriranno agli studenti conoscenze e strumenti per prendersi cura del verde urbano.

Questa iniziativa rappresenta un modello di collaborazione tra scuole, istituzioni e associazioni che promuove il rispetto per l’ambiente e la partecipazione attiva della comunità, soprattutto dei più giovani, alla cura e alla cultura del bello.

Un appuntamento quindi da non perdere per chi crede nella valorizzazione del territorio attraverso l’educazione ambientale e la partecipazione civica.