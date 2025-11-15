Vittoria per il Potenza C5: bravissimi ragazzi!

Missione compiuta per il Potenza C5 che batte 9-3 l’Aradeo nella sesta giornata del campionato di Serie B di calcio a 5 e resta aggrappato al secondo posto nel suo girone.

In rete nel pomeriggio del “PalaPergola” per i rossoblù Laurino (2), Petrillo (2), Cirenza (2), Turello e doppietta anche per il giovanissimo classe 2009 Taurisano. Nonostante la contemporanea assenza di Lorpino e Murilo squalificati, i rossoblù hanno dato una prova di forza al cospetto di un avversario che a dispetto della sua classifica si è giocato a viso aperto la partita fino all’ultimo.

A fine partita questa l’analisi di Manuele Laurino, decisivo con un suo gol nel successo di Carovigno e artefice anche contro l’Aradeo di una buona prova, doppietta a parte.

“Siamo contenti di questo risultato, questi tre punti ci servivano perché dovevamo prova di continuità sia a noi stessi che al mister e alla società che ha fatto sforzi importanti per costruire questo organico.

Questa partita è stata la conferma che il nostro è un gruppo che sta crescendo, non si vuole fermare ma puntare sempre più in alto.

E’ stata una prova di carattere – spiega Laurino – nonostante le due assenze pesanti del capitano e del vice abbiamo dimostrato di saper fare gruppo e portare la vittoria a casa”.

Per Laurino un ottimo momento di forma.

“E’ un momento che mi sento molto bene – conferma – abbiamo fatto una buona preparazione, il mister è molto preparato su tutto e in questo momento sto rendendo molto. Spero di continuare così per tutto il campionato”.

Dove può arrivare questo Potenza.

“Stiamo giocando, non ci possiamo nascondere dietro un dito, del resto i risultati parlano per noi. I playoff sono il nostro obiettivo, non dobbiamo fermarci.

Questo è un piccolo passo, restiamo umili, restiamo concentrati ma piccoli passi alla volta porteranno a grandi risultati”, conclude il giocatore classe 2001.