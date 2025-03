A Potenza speaker d’eccezione, più i detenuti, offriranno la loro visione sul mistero che avvolge lo scorrere delle lancette. L’iniziativa

È una assoluta novità: il prossimo 20 Marzo, per la prima volta in Italia, un TEDx si svolgerà all’interno di un carcere, la Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza.

“TEDxCarcerediPotenza: spunti e idee racchiuse nella parola TEMPO”, nasce dall’idea da un gruppo di giovani under 30 e dal supporto della Fondazione Eni Enrico Mattei, Fondazione Carical, Fondazione Potenza Futura, con la piena collaborazione della direzione della Casa Circondariale e sotto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Il TED, nata oltre trent’anni fa in California come conferenza di quattro giorni, negli anni è diventata una piattaforma globale che condivide e valorizza spunti e idee innovative in ogni parte del mondo.

Paolo Pastena, direttore dell’istituto penitenziario, spiega:

“Il tema del tempo è stato scelto, poiché è una dimensione che ci accomuna tutti, pur assumendo significati diversi a seconda delle nostre esperienze di vita.

All’interno del carcere pare dilatarsi, aprendo spazi per la riflessione e l’introspezione.

Al di fuori, corre invece frenetico, quasi sfugge di mano.

Durante il TEDxCarcerediPotenza esploreremo come il tempo influisca sulle nostre vite, sulle nostre decisioni e sulle relazioni che costruiamo“.

Federica D’Andrea, presidente di Fondazione Potenza Futura sottolinea:

“Ci siamo posti l’obiettivo di guardare oltre, per immaginare e costruire opportunità dove spesso si vedono solo limiti.

Abbiamo scelto di sostenere il TEDx all’interno della Casa circondariale A. Santoro di Potenza perché crediamo che il futuro non sia un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti.

Il carcere è un luogo in cui il tempo sembra scandito da un orologio a parte.

Le idee e le connessioni stimolate da questo evento, incentrato proprio sul tema tempo, riusciranno a offrire agli ospiti della Casa circondariale di Potenza strumenti per ripensarsi, per scoprire nuove possibilità, per sentirsi parte di un dialogo più ampio”.

Il TEDxCarcerediPotenza, presentato da Isabella Romano, giornalista e conduttrice del TG1, incarna pienamente anche la mission della Fondazione Carical.

Egidio Comodo, vice presidente del Consiglio di Amministrazione Carical, ha aggiunto:

“Crediamo fermamente che il reinserimento sociale dei detenuti inizi dalla diffusione di una cultura del dialogo e dell’innovazione.

Questo evento, svolto in un contesto particolarmente simbolico, dimostra come la condivisione di idee possa abbattere barriere e aprire nuove strade verso l’inclusione e il cambiamento sociale”.

Sulla stessa linea si pone la Fondazione Eni Enrico Mattei, che da tempo promuove la cultura come fattore di crescita condivisa.

Annalisa Percoco, ricercatrice senior di FEEM, spiega:

“L’adesione e il sostegno della Fondazione Eni Enrico Mattei all’iniziativa del TEDxCarcerediPotenza, si inseriscono nelle attività volte a promuovere la cultura come leva per realizzare l’Agenda 2030 e costruire una società più equa e inclusiva”.

Otto gli speaker d’eccezione, più due detenuti, offriranno la loro visione sul mistero che avvolge lo scorrere delle lancette.

Fra questi ci saranno:

Alessia Piperno, arrestata ingiustamente a Teheran e detenuta nello stesso carcere di Cecilia Sala;

Fabio Bolzetta, giornalista e docente universitario;

Andrea Lo Sasso, laureato in fisica teorica e sistemi complessi, si dedica alla data science e AI;

Luisa Torsi, professoressa di chimica analitica presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;

Cathy La Torre, avvocata e attivista italiana specializzata in diritti umani, con particolare attenzione alle discriminazioni per l’orientamento sessuale e l’identità di genere;

Gelsomina Pappalardo, direttore dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR e che ha fondato l’Osservatorio Atmosferico del CNR-IMAA (CIAO);

Giuseppe Ferraro, già professore ordinario di Filosofia Morale all’Università di Napoli Federico II, da oltre trent’anni porta la filosofia fuori dalle aule accademiche, tenendo corsi nelle carceri, nelle scuole “a rischio”;

Simone Spadino, apprezzato violinista potentino, conosciuto in tutto il mondo, si esibisce suonando un violino italiano, realizzato a Cremona nel 1785 da Lorenzo Storioni. Uno strumento del valore di circa 1 milione di euro.

L’accesso al TEDxCarcerediPotenza non prevede un biglietto a pagamento, ma una registrazione gratuita attraverso un modulo online, fino ad esaurimento posti, per garantire un accesso controllato all’evento, visto il particolare contesto.

Gli organizzatori chiederanno a ogni partecipante di portare beni di prima necessità (pasta, scatolame, prodotti a lunga conservazione).

I beni verranno donati all’associazione Magazzini Sociali che li distribuirà alle persone più vulnerabili del territorio lucano.

Al termine del TEDx, in collaborazione con This Unique, verranno donati assorbenti compostabili per le detenute della sezione femminile: un gesto concreto che testimonia la volontà di rispondere ai bisogni reali di chi vive la realtà carceraria, nel pieno rispetto dell’ambiente.

