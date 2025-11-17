Potenza: “Protocollo d’intesa per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e video allarme degli esercizi commerciali”

Sarà presente il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Nicola Molteni alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, mercoledì 19 novembre prossimo, alle ore 16:45 nel corso della quale il Prefetto ed il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma sottoscriveranno, presso la Sala Italia di questo Palazzo del Governo, il “Protocollo d’intesa per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e video allarme degli esercizi commerciali”.

Al Comitato parteciperanno il Presidente della Provincia, il Sindaco di Potenza, i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed i Presidenti provinciali di Confcommercio, Confesercenti e della Federazione Italiana Tabaccai.