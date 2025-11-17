A Potenza la Polizia postale offre un’importante occasione di crescita per gli alunni del “Da Vinci”. I dettagli

Un’importante occasione di crescita e consapevolezza per gli alunni del Liceo Linguistico “Da Vinci” di Potenza, che questa mattina hanno incontrato un team della Polizia Postale per approfondire temi fondamentali legati alla sicurezza online.
Durante l’incontro sono stati affrontati argomenti cruciali come:
- Protezione dei dati personali
- Rischi connessi ai social media
- Come riconoscere e prevenire truffe online
- Cyberbullismo e importanza della segnalazione
Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, ponendo domande e condividendo esperienze personali.
Un momento di dialogo vero e costruttivo, pensato per fornire ai giovani strumenti concreti per muoversi in modo sicuro e responsabile nel mondo digitale.
La Polizia di Stato continua a essere presente nelle scuole di ogni ordine e grado, supportando ragazzi e insegnanti su tutte le criticità legate al web.
La sicurezza online inizia dalla consapevolezza!