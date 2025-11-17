ULTIME NEWS

Potenza, attenzione: chiusa questa strada e rubinetti a secco. Ecco le modifiche alla circolazione

17 Novembre 2025

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, si è verificato un guasto improvviso su una condotta idrica all’altezza di Via Vaccaro, a Potenza.

I tecnici di Acquedotto Lucano, come fa sapere l’Ente in una nota:

sono intervenuti immediatamente sul posto, procedendo alla chiusura del tronco idrico interessato per bloccare la fuoriuscita d’acqua e dare il via alle operazioni di riparazione.

L’erogazione dell’acqua è attualmente sospesa nelle seguenti aree: Parte bassa di Via Vaccaro, rione Pagliarelle e zone limitrofe.

I tecnici di Acquedotto Lucano stanno lavorando senza sosta per riparare il guasto nel minor tempo possibile.

Ripristino previsto: ore 22:00 di questa sera

I lavori proseguono regolarmente e l’obiettivo è garantire il ritorno alla normalità.

Acquedotto Lucano, nella consapevolezza degli inevitabili disagi per i cittadini interessati, sta assicurando il massimo impegno per concludere l’intervento nei tempi stabiliti”.

L’assessore Giuzio fa sapere:

via Vaccaro momentaneamente chiusa a causa di una perdita di acqua.

Utilizzare la viabilità di via degli oleandri, sia in direzione Centro che in direzione viale dell’UNICEF”.