Potenza, attenzione: chiusa questa strada e rubinetti a secco. Ecco le modifiche alla circolazione

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, si è verificato un guasto improvviso su una condotta idrica all’altezza di Via Vaccaro, a Potenza.
I tecnici di Acquedotto Lucano, come fa sapere l’Ente in una nota:
“sono intervenuti immediatamente sul posto, procedendo alla chiusura del tronco idrico interessato per bloccare la fuoriuscita d’acqua e dare il via alle operazioni di riparazione.
L’erogazione dell’acqua è attualmente sospesa nelle seguenti aree: Parte bassa di Via Vaccaro, rione Pagliarelle e zone limitrofe.
I tecnici di Acquedotto Lucano stanno lavorando senza sosta per riparare il guasto nel minor tempo possibile.
Ripristino previsto: ore 22:00 di questa sera
I lavori proseguono regolarmente e l’obiettivo è garantire il ritorno alla normalità.
Acquedotto Lucano, nella consapevolezza degli inevitabili disagi per i cittadini interessati, sta assicurando il massimo impegno per concludere l’intervento nei tempi stabiliti”.
L’assessore Giuzio fa sapere:
“via Vaccaro momentaneamente chiusa a causa di una perdita di acqua.
Utilizzare la viabilità di via degli oleandri, sia in direzione Centro che in direzione viale dell’UNICEF”.