A Potenza la “protesta delle pentole vuote” contro il caro-vita! I dettagli

Il prossimo 10 giugno i consumatori scendono in piazza contro il caro-vita per la “protesta delle pentole vuote”.

Le associazioni, le principali sigle del consumerismo, spiegano:

“Siamo in presenza non di un generico né temporaneo aumento, ma di una vera e propria emergenza, alimentata da ingiustificabili fenomeni speculativi, che sta costringendo le famiglie a rinunce e privazioni che avranno importanti conseguenze”.

Per il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi:

“Inflazione e caro-bollette non solo modificano i comportamenti economici dei consumatori, portandoli a tagliare gli acquisti anche per beni essenziali come gli alimentari, ma producono un danno ingente alla nostra economia, in termini di Pil, occupazione e incidenza della povertà.

Per questo scendiamo in piazza e chiederemo al Governo di riceverci per studiare assieme alle associazioni dei consumatori soluzioni per uscire dall’emergenza“.

I raduni e i presidi saranno a Roma, in piazza Santissimi Apostoli, e contemporaneamente davanti alle Prefetture di tutti i capoluoghi regionali

A Potenza l’appuntamento, fissato per le 10:30, è in Piazza Mario Pagano.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)