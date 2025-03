A Potenza un incontro sull’analisi strategica: “La statistica è una lente indispensabile per leggere il presente”. Ecco le foto

Nella cornice della Sala consiliare della Provincia di Potenza, si è svolta la prima delle due giornate seminariali promosse dalla Prefettura di Potenza, in collaborazione con l’Ufficio territoriale Istat Area Sud.

L’iniziativa, rivolta agli amministratori del territorio lucano, ha posto l’accento sull’importanza della statistica come fondamento essenziale per le politiche locali.

Gli incontri nascono per sensibilizzare i primi cittadini sull’uso strategico delle analisi statistiche, strumenti indispensabili non solo per pianificare interventi efficaci, ma anche per analizzare le peculiarità delle realtà locali.

Questi dati, infatti, permettono di individuare punti di forza e di debolezza, offrendo una visione chiara e razionale utile a progettare azioni e sviluppare politiche che rispondano concretamente alle esigenze dei cittadini.

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha sottolineato:

“Ringrazio la Prefettura e l’Istat per aver promosso questa due giorni che arricchisce la nostra capacità di analisi, invitandoci, al contempo, a collaborare per il futuro della nostra terra.

Un messaggio chiaro per gli amministratori locali, chiamati a raccogliere la sfida della modernità con il supporto di strumenti tecnologici e conoscenze aggiornate.

La statistica è una lente indispensabile per leggere il presente, per conoscere il territorio e compiere scelte consapevoli; un alleato per il progresso delle nostre comunità.”

Ecco alcune foto dell’incontro e il programma del seminario.