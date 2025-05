A Ruoti un libro per ogni nuova vita! Ecco l’iniziativa

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Comune di Ruoti, la cerimonia di consegna di un libro ai nuovi nati nel 2024, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, in collaborazione con Nati per Leggere Basilicata – Presidio di Ruoti, iniziativa nazionale volta a promuovere la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita.

L’Amministrazione comunale ha voluto offrire un dono simbolico ma di grande valore educativo: un libro scelto appositamente per i più piccoli, per accompagnare i primi momenti di crescita con storie, colori e parole.

Il volume è stato consegnato alle famiglie dei bambini.

L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e partecipazione, sottolineando l’impegno del Comune di Ruoti nella promozione della cultura e nel sostegno alle nuove generazioni.

Durante l’incontro, è stato illustrato anche il progetto Nati per Leggere, le sue finalità e le opportunità offerte alle famiglie, grazie alla collaborazione tra enti locali, pediatri, bibliotecari e volontari.