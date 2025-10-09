A San Severino Lucano giovani volontari danno il via alla raccolta dei “Cinorrodi”, frutti ricchi di composti benefici con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e immunomodulanti. I dettagli

A Mezzana Torre di S. Severino Lucano, presso l’Orto familiare sinergico “Vitale”, dal cognome della proprietaria che lo ha messo a disposizione, Teresa Vitale, e che abita nelle vicinanze, lo scorso 5 Ottobre si è tenuta la raccolta annuale dei “Cinorroidi” presenti in tale località.

Continua così il progetto inaugurato la scorsa estate e che vede protagonisti i volontari di Lucaniaworld Association for Individuality OdV, organizzazione di volontariato che gestisce il “Presidio permanente di Naturempatia”presente nel Parco Nazionale del Pollino, Patrimonio UNESCO, ed importante luogo d’orientamento e salvaguardia naturalistica, in collaborazione con cittadini locali e con i minori migranti del percorso“Facilitatori di Naturempatia” della Cooperativa Sociale Lilliput, centro SAI di S. Severino, accompagnati e seguiti, dal personale del Centro.

I “Cinorrodi” sono falsi frutti della rosa canina, ricchi di composti benefici con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e immunomodulanti.

Questi particolari elementi naturali, di colore rosso intenso, con una consistenza carnosa.

Sono stati raccolti in buona quantità.

In “Naturempatia” che mira a ripristinare l’equilibrio e il benessere naturale della persona, con il loro infuso, contribuiscono a migliorare la salute e l’aspetto psico fisico della persona.

Si raccolgono in autunno, si possono essiccare per preparare oltre agli infusi anche decotti, e contengono un alto contenuto di vitamina C, che è termolabile e cioè si perde in parte con il calore e quindi devono essere trattati sapientemente, cosa che avviene grazie al lavoro dei ragazzi del SAI e di Lucaniaworld.

Un’altra giornata di partecipazione ed inclusione, che ha dimostrato la cura e l’impegno sia dei giovani aderenti al percorso, sia degli operatori della Cooperativa Lilliput, e di Lucaniaworld, che mettono in quello che fanno.

Esempio e dimostrazione che l’integrazione si può fare in modo serio.

L’Amministrazione Comunale diretta dal Sindaco, il Dott. Giuseppe Ciminelli, che ha patrocinato queste iniziative, crede fermamente nell’inclusione, e nell’integrazione in modo serio e produttivo, ed è per questo importante proseguire in questa direzione.

